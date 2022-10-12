Невероятно, но факт: названы ТОП-5 «побочных эффектов» от свежих огурцов

|
Александра Саливанова
Александра Саливанова 531

Свежие огурцы назвали средством профилактики диабета

Невероятно, но факт: названы ТОП-5 «побочных эффектов» от свежих огурцов

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

Читайте нас в: Дзен Новости

Огурцы — одни из самых распространенных овощей в России. Многие любители дачи выращивают их в огородах и, кажется, знают все об этих растениях.

Несмотря на то, что сезон огурцов приходится на летне-осенний период, эти овощи едят круглый год, их добавляют в салаты, закрывают на зиму и едят в свежем виде. Но у огурцов, как и у других, существуют свои побочные свойства.

MedikForum рассказал о необычных эффектах, которые вызывают огурцы. К счастью, все они благоприятно влияют на состояние организма и помогают при профилактике и лечении некоторых заболеваний. Употребление огурцов приводит к следующим последствиям:

  1. Снижает давление. В 2007-м ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как огуречный сок влияет на состояние артериального давления. В эксперименте приняли участие двадцать человек в возрасте от 60 лет. Всех их объединяли проблемы с повышенным давлением. Результаты наблюдений порадовали ученых, у участников давление начало постепенно снижаться.
  2. Помогает сохранять водный баланс. Если в течение дня съесть несколько ломтиков огурца, то можно забыть о жажде. Содержание влаги в овощах настолько высокое, что способно поддерживать необходимое количество жидкости в организме человека на долгое время. 
  3. Предотвращает развитие диабета. Огурцы безопасны для людей, у которых высок риск заболевания диабетом, так как в них не содержится веществ, стимулирующих развитие данного заболевания.
  4. Предотвращает вздутие живота. Так как в огурцах высокое содержание воды, то они хорошо удерживают водный баланс и помогают устранить избыточную задержку воды. Это говорит о том, что после употребления овоща не произойдет вздутие живота.
  5. Способствует похудению. Когда человек садится на диету, он выбирает, какие продукты стоит включить в рацион. В список точно следует добавить огурцы, потому как они не содержат вредных веществ и придают еде вкус. Однако исключать все продукты и сидеть на одних огурцах не стоит. Скудность питания может привести к серьезным осложнениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как разные овощи влияют на здоровье.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста
15:07
Минобороны: Россия сорвала атаку ВСУ в Херсонской области
15:06
«Мне не хотелось жить»: Кушанашвили рассказал, как предал дружбу с Кудрявцевой

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика