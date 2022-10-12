Максим Галкин* выступает на концертах с украинским талисманом

Сбежавший из России юморист Галкин* теперь будет давать концерты с украинским талисманом. Артист поддерживает Незалежную все эти месяцы, с самого начала спецоперации. О своей позиции он заявлял и в соцсетях, и на своих концертах. На некоторых из них, как рассказывает KP.RU, юморист выступает на украинском языке, а теперь еще будет делать это с амулетом.

По информации издания, достался он артисту на его концерте в Барселоне. Одна из зрительниц так прониклась его шутками, что подбежала к сцене и сделала комику подарок на память. Это оказался платочек с надписями на украинском языке.

«Не выкидывайте, пусть он всегда будет с вами», — попросила девушка.

«Со мной», — пообещал в ответ Максим и забрал талисман.

Так что теперь у юмориста с Украиной еще больше общего. Более того, позицию знаменитости разделяет его супруга Алла Пугачева, которая накануне вновь перебралась к мужу в Израиль, а еще — Земфира, успевшая дать там концерт и обменяться любезностями с Аллой Борисовной, чего раньше себе не позволяла. В одной лодке со звездной четой певец Андрей Макаревич, актер Анатолий Белый и его коллега Чулпан Хаматова. Та, правда, сменила Россию на Латвию, но тоже периодически появляется на святой земле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взаимной симпатии Земфиры и Пугачевой, вспыхнувшей на фоне отъезда из России.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.