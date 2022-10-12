Все идет из детства: стоит ли отпускать обиды на родителей?

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Александра Саливанова
Александра Саливанова 111

Психолог Островский: жизненные установки ребенок впитывает до четырех лет

Все идет из детства: стоит ли отпускать обиды на родителей?

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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У многих во взрослом возрасте остаются обиды на родителей. Стоит ли налаживать контакт с близкими?

Многие взрослые держат в себе обиды на своих родителей. Зачастую негативные чувства мешают им жить полноценной жизнью. Семейный психолог Алексей Островский в интервью «Вечерней Москве» рассказал, нужно ли прощать отца и мать за их поведение.

На обиженных…

Родители сильно влияют на развитие детей и на формирование их самооценки. Некоторые случайно сказанные обидные слова могут серьезно отразиться на мировоззрении ребенка. При проработке детских травм пациентам особенно сложно слышать, что причиной их комплексов и жизненных неудач стали самые близкие люди.

У тех, кто подвергался критике со стороны родителей или стал жертвой их гиперопеки, во взрослой жизни появляются комплексы, зажимы и возникают проблемы с доверием, так как, по их мнению, окружающие способны на еще более негативные поступки, чем мама и папа. Зачастую во взрослом возрасте такие люди не могут определиться с тем, чем заниматься в жизни, не способны построить карьеру и создать семью.

Специалист рассказал, что жизненные установки родителей ребенок впитывает до четырех лет. В пять он способен анализировать многие мысли, которые транслируют окружающие. Недостаток жизненного опыта приводит к тому, что он не может их понять в полном объеме и воспринимает на веру. В этом возрасте негативные установки могут отпечататься в подсознании ребенка и мешать ему в будущем.

Особенно сложно людям, подвергшимся домашнему насилию со стороны родителей. Оно могло совершаться не только в физической форме, но и психологически. Например, мать постоянно унижала дочь и говорила, что та некрасивая или толстая. Хуже всего, если дети будут транслировать негативную модель поведения сами во взрослом возрасте.

Учиться жить заново и проработать негативные последствия родительского влияния сложно. Эксперт отметил, что прощать родителей или нет — это индивидуальное решение. Смысл налаживать отношения с родителями есть, когда после работы с психологом человек понимает, что общаться с родными нужно и он этого искренне хочет. Если поведение родителей продолжает отравлять жизнь, то стоит подумать, есть ли необходимость общения с этими людьми.

Также эксперт предостерег от того, чтобы пытаться менять личность родных. Этот процесс очень болезненный. Он способен только усугубить отношения между поколениями.

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