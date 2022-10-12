Мезенцев призвал Запад не пытаться «поставить на колени» Россию и Белоруссию

Так называемые западные партнеры России сегодня в ущерб национальным интересам ставят политическую конъюнктуру выше партнерских отношений с ней.

Страны Запада должны предложить России и Белоруссии равноправное взаимодействие, вместо того чтобы пытаться поставить их на колени. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2022).

Он отметил особую значимость того, что президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на РЭН подтвердил обязательства России по исполнению ранее принятых между поставщиками и потребителями решений.

«Мы понимаем, что стабильное взаимодействие с нашей братской республикой в энергосфере, реализация союзных программ, посвященных взаимодействию по вводу в строй второго энергоблока Белорусской атомной станции и по обеспечению стабильных поставок по фиксированной цене газа и нефти для белорусских потребителей, — все это вновь подтверждает то, что Россия — надежный партнер, и то, что она при этом будет защищать свои национальные интересы в диалоге с Западом», — заявил Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства обратил внимание, что Запад сегодня в ущерб национальным интересам и интересам собственных граждан ставит политическую конъюнктуру выше партнерских отношений с Россией — мощнейшим игроком на энергетическом рынке, который никуда не уйдет и которого нельзя заменить.

«И самое главное, те поставки, которые законтрактованы в долгосрочной перспективе, и по-настоящему выгодны, о чем многократно говорилось, нельзя отринуть», — подчеркнул Мезенцев.

Он добавил, что профессиональная тема, начатая президентом России на энергетической неделе, особо значима и в политическом плане. По словам Мезенцева, важно донести до так называемых западных партнеров, что реальные потребности людей, национальных экономик и международных организаций выше реальной конъюнктуры, обид и претензий, которые они бесконечно предъявляют России и Белоруссии.

«Со стороны Запада нужно предлагать нам равноправное взаимодействие, а не пытаться поставить Россию и наших ближайших союзников, в частности, Белоруссию на колени, навязывая свою волю без учета наших потребностей планов и задач», — подытожил Мезенцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые установили потолок цен на данные ресурсы. Об этом заявил Владимир Путин на Российской энергетической неделе.