ФОМ: вхождение новых регионов в состав РФ поддержали 78% россиян

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 81

По итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей эти территории вошли в состав России.

ФОМ: вхождение новых регионов в состав РФ поддержали 78% россиян

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддерживают почти 80% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Так, 78% опрошенных одобрительно отнеслись к принятию в состав РФ четырех новых регионов. При этом почти каждый третий (31%) считает, что провести референдумы можно было раньше, а 42% уверены, что референдумы были проведены своевременно.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные своего опроса, согласно которым 75% россиян положительно отнеслись к вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября под контролем международных наблюдателей. Итоги выборов показали, что в ДНР хотят присоединиться к России 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Теперь территории официально стали частью РФ.

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