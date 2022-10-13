Почему бегать по утрам смертельно опасно

От стремления к здоровому и активному образу жизни до «самоубийства», как выяснилось, один шаг.

Интенсивный утренний забег может убить человека, заявил в беседе с URA.RU директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, значительное количество внезапных смертей спровоцировала именно чрезмерная нагрузка на неподготовленный к пробежке организм. Но и бывалым бегунам доктор посоветовал отдать предпочтение скандинавской ходьбе.

«От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы. Плюс, в условиях города это все чревато для легких и вообще не очень полезно. Потому что там плохой атмосферный воздух», — сказал эксперт.

Как отметил Терновой, знакомство с утренними пробежками некоторым людям обходится дорого — распространены, в том числе, травмы коленного и голеностопного суставов. Врач подчеркнул: ничего хорошего в беге он не видит. Единственно полезное ему применение — спасаться от волка, например.

При этом, добавил травматолог, без двигательной активности развивается гиподинамия, которая губит здоровье многих ленивых людей. Поэтому отказываться от бега в пользу дивана тоже не нужно. Лучше вместо него регулярно ходить пешком. Тогда и ноги будут целы.

О вреде сидячего образа жизни врачи всех областей твердят постоянно и неустанно. Работа в офисе должна сопровождаться разминками хотя бы раз в час. Полезно, как писал ранее 5-tv.ru, даже простое потягивание, и объяснял почему. Особенно важно уделить этому приятному процессу время утром, после пробуждения.