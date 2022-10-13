Почему бегать по утрам смертельно опасно

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 965

Остеопат Терновой: утренний забег может стать причиной внезапной смерти

Почему бегать по утрам смертельно опасно

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

Читайте нас в: Дзен Новости

От стремления к здоровому и активному образу жизни до «самоубийства», как выяснилось, один шаг.

Интенсивный утренний забег может убить человека, заявил в беседе с URA.RU директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, значительное количество внезапных смертей спровоцировала именно чрезмерная нагрузка на неподготовленный к пробежке организм. Но и бывалым бегунам доктор посоветовал отдать предпочтение скандинавской ходьбе.

«От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы. Плюс, в условиях города это все чревато для легких и вообще не очень полезно. Потому что там плохой атмосферный воздух», — сказал эксперт.

Как отметил Терновой, знакомство с утренними пробежками некоторым людям обходится дорого — распространены, в том числе, травмы коленного и голеностопного суставов. Врач подчеркнул: ничего хорошего в беге он не видит. Единственно полезное ему применение — спасаться от волка, например.

При этом, добавил травматолог, без двигательной активности развивается гиподинамия, которая губит здоровье многих ленивых людей. Поэтому отказываться от бега в пользу дивана тоже не нужно. Лучше вместо него регулярно ходить пешком. Тогда и ноги будут целы.

О вреде сидячего образа жизни врачи всех областей твердят постоянно и неустанно. Работа в офисе должна сопровождаться разминками хотя бы раз в час. Полезно, как писал ранее 5-tv.ru, даже простое потягивание, и объяснял почему. Особенно важно уделить этому приятному процессу время утром, после пробуждения.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика