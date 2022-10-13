Павел Прилучный с женой и детьми от Агаты Муцениеце отправился на отдых за город

Актер Павел Прилучный поделился кадрами загородного отдыха с детьми от экс-супруги Агаты Муцениеце и новой женой Зепюр Брутян. Мия и Тимофей провели время с папой и его избранницей в подмосковном отеле. В личном блоге звезды сериала «Мажор» появились снимки и видео ребят, гуляющих по парку. Они также покормили животных, обитающих на территории комплекса. Актриса также разместила видео прогулок, в том числе с недавно появившимся у нее питомцем, стаффордширским терьером Тэффи.

Мия и Тимофей Прилучные с удовольствием проводят время с отцом и его женой. Instagram* / bugevuge

Брутян и Прилучный поженились 25 августа. На пышном празднике влюбленных присутствовали такие звезды как Илья Глинников, Алексей Чадов, Игорь Жижикин, Стас Михайлов и многие другие. Организовала торжество стоимостью в пять миллионов рублей (по данным прессы) «Миссис России — 2013» Анна Городжая. Как рассказали журналистам молодожены, дети Прилучного от первого брака порадовались за папу и хорошо приняли Брутян.

Актриса делилась в одном из интервью, что с первого дня знакомства поладила с Мией и Тимофеем. Позже все вместе отправились в отпуск в Турцию, и это путешествие помогло новым членам семьи сблизиться. А Павел Прилучный, который прежде и жениться-то не собирался, заявил, что хочет от избранницы еще одного — общего ребенка. Брутян уверена, что с таким заботливым мужчиной, как ее кавалер, можно и на пятерых решиться.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке почти десять лет. Они считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, растили детей, в социальных сетях фото звездной семьи вызывали зависть поклонников. Пока артистка не заявила о пьянстве, насилии со стороны мужа и разводе. Позже актеру приписывали роман с коллегой по цеху Мирославой Карпович, многие фанаты считали именно ее причиной разрыва. По словам Прилучного, это были близкие отношения, но без планов на дальнейшую совместную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему даже после скандального развода Агата Муцениеце не хочет менять фамилию. В ее документах по-прежнему написано «Агата Прилучная».

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