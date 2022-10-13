Во Франции жандармы стреляют по школьникам за «прорезавшийся голос»

Во Франции назревают беспорядки из-за действий местной полиции. В соцсети попали кадры, как жандармы арестовывают школьников с применением слезоточивого газа и даже стреляют по детям пластиковыми пулями.

Известно, что подростки протестовали против отстранения учителя математики. Действия полиции шокировали местную интеллигенцию, которая поддержала на выборах Эммануэля Макрона. Теперь сторонники левых призывают к протестам по всей стране — против жестокости правоохранителей.