Во Франции жандармы стреляют по школьникам за «прорезавшийся голос»

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Подростки вышли на протесты, защищая педагога своей школы. В результате получили пули.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vincent Isore; 5-tv.ru

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Во Франции назревают беспорядки из-за действий местной полиции. В соцсети попали кадры, как жандармы арестовывают школьников с применением слезоточивого газа и даже стреляют по детям пластиковыми пулями.

Известно, что подростки протестовали против отстранения учителя математики. Действия полиции шокировали местную интеллигенцию, которая поддержала на выборах Эммануэля Макрона. Теперь сторонники левых призывают к протестам по всей стране — против жестокости правоохранителей.

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