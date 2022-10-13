В своем репертуаре: Джо Байден «похоронил» старшего сына в Ираке

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 6 129

Президент США Байден по ошибке заявил, что его сын погиб в Ираке

В своем репертуаре: Джо Байден «похоронил» старшего сына в Ираке

Фото: www.globallookpress.com / Jay Mallin

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На самом деле мужчина скончался от онкологии.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден по ошибке заявил, что его старший сын Бо погиб при военных действиях в Ираке. Американский лидер выступал в штате Колорадо, где он объявил лагерь Кэмп-Хейл национальным памятником, сообщает Fox News.

Рассказывая о подвигах американских солдат, он упомянул и о заслугах своего покойного отпрыска.

«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке. Представьте мужество, отвагу и настоящие жертвы, которые они все принесли», — сказал президент США.

Бо Байден действительно служил в Ираке в 2008–2009 годах, однако он вернулся оттуда живым. Мужчина скончался позже, в 2015 году, на 47-м году жизни от опухоли мозга.

Это не первый раз, когда президент Байден ошибается в выступлениях, коверкая имена, должности и временные промежутки. Подобное можно списать на почтенный возраст политика, однако с каждым разом его конфузы становятся все более непростительными.

Ранее 5-tv.ru поговорил с психиатром, который оценил шансы теряющего память Байдена на переизбрание.

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