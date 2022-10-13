«Мама пять минут в день»: Подольская рассказала о нетривиальном воспитании детей

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 584

Наталья Подольская пожаловалась на нехватку времени на детей из-за плотного графика

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; Instagram* / nataliapodolskaya

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Пока знаменитость вовсю занимается работой, ее сыновья ожидают хоть каплю внимания от родной мамы.

Певица Наталья Подольская заявила о катастрофической нехватке времени из-за работы. Артистке сложно совмещать тренировки для шоу на федеральном канале вместе с воспитанием сыновей Артемия и Ивана от певца Владимира Преснякова. Сейчас звезда разучивает новый номер по фигурному катанию.

На нескончаемую подготовку к танцу Подольская пожаловалась в личном блоге. Она отметила, что тренируется минимум по пять часов и переживает, что наследники забудут о ней.

«Сейчас мой график жизни выглядит таким образом, что мама я буквально минут пять в день», – сказала вокалистка на видео, после чего крепко обняла сыновей. 

Ранее Наталья ввела поклонников в заблуждение. Она показала свои посиневшие ноги и предложила фанатам угадать, где именно звезда получила страшные гематомы. Она сразу отметила, что синяки появились не по вине мужа. 

Версия с домашним насилием вряд ли появилась бы у публики. Известно, что Пресняков и Подольская считаются  одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Знаменитости в браке уже 16 лет и, судя по всему, до сих пор питают теплые чувства друг к другу. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Сергей Лавров обрек на провал новое шоу Натальи

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