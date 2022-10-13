В соцсетях сообщают об обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Как отмечают жители, в городе работает система ПВО.

В Белгороде обломки ракеты упали на один из многоквартирных домов. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По словам белгородцев, в городе сработала система ПВО. На месте падения обломков работают городские службы. Детали случившегося уточняются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты самовольно оставляют позиции под Артемовском.