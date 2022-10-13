Выращенный в лаборатории человеческий мозг прошел видеоигру за пять минут

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 146

Человеческий мозг, выращенный в лаборатории, научился играть в видеоигры

Выращенный в лаборатории человеческий мозг прошел видеоигру за пять минут

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Ученые надеются, что их открытие поможет найти способ борьбы с болезнью Альцгеймера и эпилепсией.

Выращенный учеными в лаборатории человеческий мозг всего за пять минут научился играть в видеоигру Pong. Исследователям удалось выяснить, как работает серое и белое вещество. Открытие может помочь в поиске новых методов лечения болезни Альцгеймера и других заболеваний. Об этом пишет издание The Independent.

Ученые дали мозгу название DishBrain. Орган содержит 800 000 нейронов, которые живут и работают сообща. По данным исследований, разработка гораздо больше похожа на настоящий мозг, чем искусственный интеллект, которому требуется минимум 90 минут, чтобы изучить компьютерную игру.

«Мы показали, что можем взаимодействовать с живыми биологическими нейронами таким образом, что это заставляет их изменять свою активность и приводит к чему-то, что напоминает интеллект», — рассказала ведущий сотрудник биотехнической лаборатории Бретт Каган.

Каган объяснила, что работа органа происходит за счет чашек Петри, в которых культивируются клетки и считывают активность. Так они перемещают весло назад и вперед, следуя за расположением мяча в простой двухмерной игре.

Исследователи считают, что DishBrain предлагает простой подход к изучению работы мозга. Это поможет получить информацию о таких заболеваниях, как эпилепсия и деменция.

Доктор Каган рассказала, что лаборатория планирует провести исследование и проверить, как мозг поведет себя под воздействием алкоголя или наркотиков.

«Мы пытаемся создать кривую дозовой реакции с этанолом, в основном „напоить“ и посмотреть, играют ли они в игру хуже, так же как когда люди выпьют», — сообщила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские ученые разоблачили эффект дежавю.

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