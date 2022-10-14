Очередной нелепый курьез президента США сняли на видео

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Джо Байден опять и опять теряет ориентацию, но теперь не только в пространстве, но и в политических заявлениях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas; 5-tv.ru

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Президент США заблудился. Снова. Во время выступления Байден пошел не в ту сторону и лишь, сделав зигзагообразное движение, смог выйти к своим сторонникам. Впрочем, заблудился он не только физически. Но также запутался в обещаниях, которые давал избирателям. Оказывается, в президенты он пошел, чтобы победить инфляцию.

«Позвольте сказать пару слов об инфляции, на американцев давит эта ситуация и именно это стало одной из причин почему я решил баллотироваться на место президента США», — заявил Байден.

Но с инфляцией глава Белого дома явно не справился, ожиданий избирателей не оправдал, хотя и не признает этого. Достаточно просто фактов — рост цен во время его президентства самый высокий за 40 лет, только в сентябре инфляция в США превысила 8%.

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