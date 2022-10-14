«Чудо, случись»: тяжелобольной Валентин Юдашкин изменился до неузнаваемости
Марина Юдашкина показала в сети фото похорошевшего мужа
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
Накануне кутюрье прогулялся по вечерней Москве со своей супругой. Не все поклонники его признали.
Жена онкобольного Валентина Юдашкина показала фото изменившегося кутюрье. Последние шесть лет он борется с серьезным испытанием — у него рак почек, причем болезнь обнаружили на поздней стадии, когда пошли метастазы. Однако все эти годы кутюрье не падает духом — после тяжелейших операций и длительного лечения продолжает заниматься любимым делом, а семья полностью поддерживает знаменитость. Правда, в последнее время по фото было трудно не заметить, что Валентин серьезно сдал: сильно похудел и осунулся. Но одно из последних фото говорит, что чудеса случаются.
Накануне Валентин вместе с женой Мариной отправились на прогулку по вечерней Москве. В частности супруги прошлись по одному из самых красивых и атмосферных мест столицы — Никитской улице, а еще устроили романтичный ужин в одном из столичных ресторанов. Счастливые мгновения семейной жизни попали и в объектив камеры, и супруга кутюрье решила поделиться своей радостью с подписчиками.
Марина Юдашкина прогулялась по ночной Москве с онкобольным кутюрье.
В ответ они оставили много восторженных отзывов. Первое, что заметили фолловеры, — похорошевший Валентин Юдашкин. На снимках он выглядит вполне здоровым и радостным.
«Идет на поправку, сразу видно! Дай Бог помощи хорошему человеку! Чудо, случись», — написала одна из поклонниц.
Оценила снимки и актриса Алика Смехова, отметив, что на Никитской и правда красивые места и пара на их фоне смотрится романтично. С ней согласны и большинство других подписчиков, пожелавших также супругам здоровья и счастливой жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какой просьбой Валентин Юдашкин обратился к государству.
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