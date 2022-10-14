Рэпер на бобах: Моргенштерн* пожаловался на тяжелую жизнь в эмиграции

Артист лишился всего, что нажил в России. Без материальных благ его не радует яркое солнце Дубая.

Российские рэпер Моргенштерн*, уехавший в Дубай после спецоперации, рассказал о тяжелой жизни за границей. По словам артиста, с отъездом он лишился всех материальных благ и впал в тяжелую депрессию.

«Я был долгое время в депрессии некой и из-за этого вылетали грустные песни и попытки вернуть старый стиль. Ты покупаешь дом за 160 миллионов и тебя выгоняют из страны, ты разводишься с женой, ты набираешь вес, ты смотришь в зеркало, ты себе не нравишься. У тебя больше нет концертов, нет ресторанов…» — разоткровенничался музыкант в беседе с ведущим YouTube-канала «ВПИСКА».

По словам знаменитости, он лишился даже своих любимых машин, а еще — аудитории. За рубежом на его корпоративе собирается не более 50 человек, после огромных стадионов он к такому никак не может привыкнуть.

Беспокоит рэпера и то, что он не может слетать на свою родину в Уфу. Там живет его бабушка, у которой не все в порядке со здоровьем.

«Ты не можешь слетать на родину в Уфу, повидать свою бабушку, потому что она на кардиостимуляторе, ей нельзя передвигаться особо», — пожаловался артист.

Также, говорит Моргенштерн, в последнее время он пребывал некоторое время в состоянии лютой ненависти и свой гнев выливал, где только мог, в том числе в соцсетях, плюс совмещал все это с алкоголем. Правда, сейчас, к счастью певца, свой пыл ему удалось усмирить.

«А потом подумал: а чего я так на всех злюсь, кто мне чего плохого сделал. Покопался и решил, что у меня все плохо и хочется всем плохо сделать», — объяснил он.

И только неделю артист живет в состоянии равновесия и наконец решил всерьез сосредоточиться на творчестве. В планах знаменитости — выпустить в ближайшее время новый альбом, заверил он.

Алишер Моргенштерн переехал в Дубай в ноябре 2021 года. В связи с этим он распродал почти всю недвижимость и бизнес в России. Здесь против него возбуждено новое административное дело о пропаганде наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд Москвы закрыл фастфуд Моргенштерна* на 90 дней за антисанитарию.

* — признан в России иноагентом по решению Министерства юстиции РФ.