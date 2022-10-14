Хуже капусты: британцы не дают Лиз Трасс и недели на посту премьера

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В Великобритании партия тори обсуждает вопрос отставки Лиз Трасс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley Parsons Media; 5-tv.ru

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Наконец-то достойный противник: британцы считают, что салат в холодильнике проживет дольше, чем Лиз Трасс на посту премьера.

Кто дольше продержится: Лиз Трасс на Даунинг-Стрит или кочан салата из супермаркета? Именно с такими заголовками выходят британские СМИ, которые проводят опросы среди жителей. Граждане делают ставки на овощ — у капусты в шесть раз больше шансов пережить премьера.

Лиз Трасс возглавляет правительство всего месяц, и пока добилась только анти-успеха. По данным опросов, нынешний премьер — самый непопулярный лидер Консервативной партии за всю историю. И тори уже вовсю обсуждают, как бы отправить ее в отставку.

Причина — провальная экономическая политика. Сегодня Трасс попыталась хоть немного спасти положение, уволив своего соратника Квази Квар-тенга с поста министра финансов.

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