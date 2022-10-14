Когда-нибудь потом: Украина разоряет Европу «нытьем» о помощи и оружии

Президент США Джо Байден уже призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить лить слезы по поводу поставок вооружения. В ЕС пытаются «сотрудничать», но запасов уже не осталось.

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина для отправки 18 реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину потребуется несколько лет. Также — на годы — могут растянуться поставки шести систем противовоздушной обороны NASAMS, так как Вашингтон сам столкнулся с дефицитом вооружения. Большая часть запасов находится на базах за границей, а на производство нового оборудования необходимо время. Как будут решать эту ситуацию Штаты и Европа — разбирался корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Нужна ли помощь…

У армии Германии не хватит боеприпасов даже для ограниченного конфликта. Вооружение в стране закончится через 48 часов непрерывных боев. Выдала пораженческий прогноз комиссар по обороне Бундестага Ева Хегль. Может, поэтому последние поставки Киеву больше выглядят как насмешка. Например, ЗРК IRIS-T отправили Украине в единственном экземпляре. Но рассказывают об этом так же гордо!

«Современный ЗРК IRIS-T был доставлен из Германии на Украину. Важно, что Украина теперь может защитить себя от этих атак с помощью этой системы ПВО. В следующем году мы доставим еще три таких ЗРК», — заявляла глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

В последние годы расходы на оборону в странах Европы урезали при любой возможности, многие лидеры верили в то, что это бремя возьмет на себя США — как лидер блока НАТО. Разве что президент Франции пытался достучатся до коллег с концепцией «стратегической автономии». Правда, это не мешало Парижу задабривать партнеров военными поставками. Например, в сентябре 2021 Франция выгрузила три подводные лодки в Грецию. А теперь ведущая телеканала «France-2» выпытывает у Эммануэля Макрона — а нам самим-то хватает?

«Разве наши поставки на Украину не делают нас самих более уязвимыми?» — спросила интервьюер.

«Это действительно проблема, и она возникает каждый раз, когда речь идет о военных поставках. Именно поэтому мы не можем поставлять Украине столько оружия, сколько она просит», — подчеркнул Макрон.

Подождите немножко

На Украину сначала отправляли устаревшее вооружение, надеясь заменить его новыми образцами. Потом пошло все, что было на складах. С февраля страны ЕС обязались потратить более 230 миллиардов евро на модернизацию своих арсеналов. Но в последние годы ответственные чиновники в той же Германии не могли похвастать эффективностью.

«Назначались на министерские портфели совершенно непрофильные люди, далекие от темы. Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас возглавляет ЕК, она была известна тем, что при ней масса денег, масса средств пошло на оплату неких советников: то есть средства направлялись не на обороноспособность страны, а на какие-то услуги каких-то непонятных серых фирм», — заметил депутат Бундестага Евгений Шмидт.

В США промышленность работала в режиме мирного времени. ПЗРК Javelin, которые на Украине называют святыми, собирали 800 штук в год. Киеву уже отправили восемь с половиной тысяч — то есть, десятилетний объем! И быстро его не восполнить.

«Пентагон заказал новые Javelin на сотни миллионов долларов, но многочисленные поставщики, поставляющие химикаты и компьютерные чипы для каждой ракеты, не могут достаточно ускориться. Найм, проверка и обучение людей для создания технологии также требует времени. США может потребоваться от одного до четырех лет, чтобы значительно увеличить общий объем производства вооружений», — возмущается автор статьи в CNBS.

Еще пример: производство артиллерийских снарядов для 155-миллимитровых гаубиц в США, которые сейчас используют против наших войск — 30 000 выстрелов в год. На Украине это разлетелось за две недели.

«Эти запасы истощаются. Зеленский хочет больше вооружения, у США оно заканчивается, и в Польше оно заканчивается. Германия отправляет некоторое вооружение, но не отправляет танки, который хочет президент Зеленский», — подчеркнул аналитик FOX News Эндрю Наполитано.

The New York Times пишет о том, что НАТО уже прочесывает мир в поисках старого вооружения для Украины. Финляндия наскребла на складах боеприпасы для автоматов АК-47. А Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в тур по странам Латинской Америки. Даже заглянул в Камбоджу, Конго и Руанду. Без толку. Там Киев горячо поддерживают, но летальное оружие поставлять отказываются. Война и различные ограничения во имя демократии — это здорово, пока речь не идет о собственной безопасности.