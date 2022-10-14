Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 8 517

В 2019 году знаменитый актер оказался прикован к инвалидному креслу. Он терпел жутчайшие боли. Помочь ему были не в силах даже самые лучшие врачи.

Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн

Фото: www.globallookpress.com / Ian Gavan

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Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн. Об этом сообщает агентство PA. Кумиру миллионов было 72 года.

В 2019 году знаменитый актер оказался прикован к инвалидному креслу. Он терпел жутчайшие боли. Помочь ему были не в силах даже самые лучшие врачи.

«Робби Колтрейн» не является настоящим именем актера. Это его творческий псевдоним. На самом же деле актера, продюсера и сценариста зовут Энтони Роберта Макмиллана. Огромную популярность ему принесла именно роль Хагрида в «Гарри Поттере». Однако у селебрити также были фильм «Монахини в бегах» и сериал «Метод Крекера» в творческой карьере, которые, несомненно, можно считать достаточно успешными.

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