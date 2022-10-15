Рэдклифф о работе с Колтрейном над «Гарри Поттером»: «Мне невероятно повезло»

Исполнитель главной роли в сказке о юных волшебниках снялся вместе с покойным артистом во всех восьми фильмах — от «Философского камня» в 2001 году до «Даров смерти» в 2011-м.

Исполнитель роли Гарри Поттера в одноименных фильмах Дэниел Рэдклифф выступил с заявлением после известия о смерти своего коллеги Робби Колтрейна, сыгравшего Рубеуса Хагрида. Как пишет издание Variety, покойного актера он назвал жизнерадостным и веселым человеком, чья поддержка помогла многим юным артистам справиться с непростыми задачами на съемочной площадке.

Рэдклифф и Колтрейн работали вместе во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, от «Философского камня» в 2001 году до «Даров смерти — Часть 2» в 2011-м. Встреча произошла и во время создания «Возвращения в Хогвартс», проекта, посвященного 20-летию компании HBO. На экранах тогда снова появились главные звезды франшизы, в том числе Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли).

«Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться… У меня особенно приятные воспоминания о его поддержке во время съемок „Узника Азкабана“, когда мы все часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддержать боевой дух. Мне невероятно повезло, что я встретился и работал с ним, и очень грустно, что он ушел. Он был невероятным актером и прекрасным человеком», — сказал Рэдклифф.

Актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в социальных сетях выразила соболезнования семье Колтрейна. Она отметила, что убита горем, ведь Хагрид всегда был ее любимым персонажем, а покойный актер смог передать блестящей игрой всю теплоту, чувство дома и безусловную любов героя к своим близким и волшебным животным. Райт поблагодарила умершего коллегу за смех и радость совместной работы.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг отдельно почтила Колтрейна постом личном блоге.

«Я больше никогда не узнаю никого даже отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно уникальным, и мне невероятно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду», — высказалась писательница.

Джеймс Фелпс, сыгравший Фреда Уизли, написал в Twitter, что будет скучать по случайным беседам с покойным коллегой и старшим товарищем. Говорили, вспоминал актер, «обо всем, что находится под солнцем». В первый день на площадке «Гарри Поттера» Колтрейн помог 14-летнему Фелпсу справиться с волнением. Посоветовал наслаждаться процессом, и тогда, пообещал, игра получится великолепной. Благодарность в сердце актера жива по сей день.

Мэтью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупс в саге о Гарри Поттере, в своем посте рассказал, что Колтрейн называл его космическим мальчиком.

«Он не парился о мелочах, и это всегда заставляло улыбаться. Гигант во многих смыслах. Были времена…» — написал он.

Робби Колтрейн широкой публике известен именно как Хагрид. Однако он был и частью франшизы о Джеймсе Бонде, появился в фильмах «Золотой глаз» (1995 год) и «И целого мира мало» (1999). Другими известными его работами, согласно рейтингам сайта «Кинопоиск», являются картины «Мона Лиза» (1986), «Монахини в бегах» (1990), «Из ада» (2001). Он также состоял в команде озвучки мультфильмов «Храбрая сердцем» (2012), «Секретная служба Санта-Клауса» и «Груффало» (2011).

«Наследие фильмов в том, что поколение моих детей будет показывать их своим детям. Так что вы сможете смотреть их и через 50 лет, легко. К сожалению, меня здесь не будет, но Хагрид будет», — говорил Робби Колтрейн в спецвыпуске «Возвращение в Хогвартс».

В 2019 году актер, его настоящее имя Энтони Роберт Макмиллан, оказался прикован к инвалидному креслу, жил с тяжелейшими болями. Помочь ему не смогли самые лучшие врачи. Артист умер в возрасте 72 лет, у него остались двое детей от брака с коллегой по цеху Роной Геммел.

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