Психолог сравнила Байдена с Гитлером: те же проблемы с психикой

Речь идет о множественных нарушениях сознания, которые требуют немедленного медицинского вмешательства.

Президент США Джо Байден страдает теми же расстройствами психики, что в свое время были у рейхсканцлера Германского рейха Адольфа Гитлера. К такому заключению пришла клинический психолог Ирина Дережова.

В комментарии 5-tv.ru она проанализировала примеры явных нарушений ментального здоровья американского лидера. Демонстрирует он подобные все чаще в последнее время.

Так, недавно президент Соединенных Штатов заявил, что его старший сын погиб в Ираке. Хотя известно, что Бо Байден на самом деле умер от опухоли головного мозга в 2015 году.

Во время одного из публичных выступлений Джо Байден разговаривал с умершей конгрессвумен Джеки Валорски и даже пытался пожать ей руку. Кроме того, президент после выступления не смог самостоятельно найти выход из зала, и смог сделать это только с помощью окружения.

В беседе с директором национального института Рака Моникой Бертан лидер США назвал ее Бертаньол, а себя Биденом. Наконец, Байден призывал все американское население пройти вакцинацию со ссылкой на то, что нужно готовиться к сезону ураганов.

Проанализировав данные эпизоды, психолог Дережова пришла к выводу, что речь идет о множественных нарушениях сознания, которые требуют немедленного медицинского вмешательства.

«Что настораживает? Подобные нарушения сознания <…> имели те люди, которые развязали Первую и Вторую мировые войны. Также настораживает, что как и тогда население Германии очень некритично относилось к состоянию сознания и речам Адольфа Гитлера. Так и сейчас более чем 300 миллионов граждан США с юмором, иронией, иногда легким сарказмом относятся к серьезнейшим отклонениям своего президента. Это уникальный настораживающий факт», — подчеркнула Дережова.

Она добавила, что при нынешнем психическом состоянии президента США громадное количество людей во всем мире находятся в опасности, тогда как американцы сохраняют безмятежность и позволяют себя одурачивать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как психиатр Василий Шутов оценил шансы теряющего память Джо Байдена переизбраться.