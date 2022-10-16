«Выкопаю его сам»: Барецкий назвал Моисеева своим отцом и намерен это доказать

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Анна Свотина
Анна Свотина 234

Шоумен Стас Барецкий назвал себя сыном Бориса Моисеева

«Выкопаю его сам»: Барецкий назвал Моисеева своим отцом и намерен это доказать

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Будучи президентом Союза ритуальных агентов, шоумен собирается эксгумировать тело Моисеева, чтобы провести ДНК-тест на отцовство.

Музыкант Стас Барецкий сделал громкое заявление о том, что он является внебрачным сыном артиста Бориса Моисеева. По словам шоумена, которые передает газета «Подмосковье сегодня», звездному отцу на момент зачатия было всего 16 лет. Барецкий собирается удостовериться в этом с помощью ДНК-теста на отцовство и не боится осквернить могилу своего вновь обретенного родственника.

«Я буду бороться за свои права, так как являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, то есть я не последний человек в ритуальном бизнесе, буду добиваться эксгумации его тела», — сообщил Барецкий.

Отказа шоумен не приемлет, он настроен весьма серьезно.

«Если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить. <…> Это моя надежда, что я, наконец-то, обрету отца», — уверен он.

Стас Барецкий не только ищет правды, но и претендует на звездное наследство Моисеева. Последний факт музыкант не скрывает.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат Моисеева сможет оспорить наследство певца, доставшееся Гороху.

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