Певица призналась, что ей сложно выстраивать взаимоотношения.

Певица и ведущая Ольга Бузова нередко подкидывает ненавистникам новые темы для обсуждений. То появляется на публике в откровенных нарядах, то публикует интригующие фотографии. Вот и сейчас певица решила поистерить в своей социальной сети и опубликовала пост.

«Было все хорошо, а потом я начала думать: почему?» — заинтриговала подписчиков звезда.

Бузова объяснила, что она очень ответственная и любит, когда у нее все четко распланировано. Некоторым из-за этого сложно общаться с ней, но она научилась отпускать людей, которые ее не понимают.

«Я давно живу по принципу „все — или ничего“. И если на начальном этапе выстраивания отношений что-то идет не так, надо просто уметь отпускать, перелистывать страницу и идти дальше», — поделилась своими мыслями Бузова.

Певица отметила, что иногда стоит дать себе время подумать, остановиться и проанализировать происходящее вокруг. По ее словам, никогда не стоит себя винить за свою жизнь, принципы и капризы.

Хейтеры певицы тут же начали засыпать ее комментариями: «Опять бросили?», «Думать — не твое». Однако нашлись и те, кто поддержал Бузову. Поклонники уловили ее настроение и пожелали поскорее прийти в норму.

«Все будет хорошо», — поддержали исполнительницу фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова возмутила общественность своим выходом в гольфиках и мини. На фоне слухов о проблемах в личной жизни, поклонники сочли это пошлым.