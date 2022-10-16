«Все — или ничего»: Бузова закатила истерику в социальных сетях
Ольга Бузова пожаловалась подписчикам на личную жизнь
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица призналась, что ей сложно выстраивать взаимоотношения.
Певица и ведущая Ольга Бузова нередко подкидывает ненавистникам новые темы для обсуждений. То появляется на публике в откровенных нарядах, то публикует интригующие фотографии. Вот и сейчас певица решила поистерить в своей социальной сети и опубликовала пост.
«Было все хорошо, а потом я начала думать: почему?» — заинтриговала подписчиков звезда.
Бузова объяснила, что она очень ответственная и любит, когда у нее все четко распланировано. Некоторым из-за этого сложно общаться с ней, но она научилась отпускать людей, которые ее не понимают.
«Я давно живу по принципу „все — или ничего“. И если на начальном этапе выстраивания отношений что-то идет не так, надо просто уметь отпускать, перелистывать страницу и идти дальше», — поделилась своими мыслями Бузова.
Певица отметила, что иногда стоит дать себе время подумать, остановиться и проанализировать происходящее вокруг. По ее словам, никогда не стоит себя винить за свою жизнь, принципы и капризы.
Хейтеры певицы тут же начали засыпать ее комментариями: «Опять бросили?», «Думать — не твое». Однако нашлись и те, кто поддержал Бузову. Поклонники уловили ее настроение и пожелали поскорее прийти в норму.
«Все будет хорошо», — поддержали исполнительницу фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова возмутила общественность своим выходом в гольфиках и мини. На фоне слухов о проблемах в личной жизни, поклонники сочли это пошлым.
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