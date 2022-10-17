Энергокризис перерос в культурный: британцы греются в закрытых музеях

Серьезные проблемы с энергетикой сейчас и в Великобритании: на 40 минут пришлось прервать матч «Лидса» и «Арсенала» из-за отключения электричества на домашней арене «Элланд Роуд». Причина краткосрочного блэкаута пока неизвестна.

Кризис бушует и в остальной части Европы: дошло до того, что многие муниципальные здания культуры оказались под угрозой закрытия. Временно не откроет свои двери театр в Будапеште, а во Франции в некоторых регионах сокращают рабочую неделю музеев. Все ради того, чтобы сэкономить на электроэнергии. Ксения Солдатова о том, как кризис энергетический может перерасти в культурный.

Старейший и самый большой театр Будапешта закрывается в самый разгар сезона. С наступлением холодов здесь не смогут принимать зрителей: замерзнут и они, и артисты. Содержать и обогревать здание администрации стало не по карману.

«Счета за коммунальные услуги стали дороже в восемь, а иногда и в десять раз. Несмотря на то, что решение закрыть театр на несколько месяцев очень болезненное, оно совершенно рационально», — рассказал директор венгерской государственной оперы Сильвесттер Оковач.

Грядущие холода уже сейчас наводят на власти венгерских городов леденящий ужас. Пришлось объявить, что на весь зимний период закроются десятки кинотеатров и музеев. Кто-то еще держится, но, кажется, из последних сил.

«Мы уже сократили количество репетиций для каждого выступления, когда мы можем работать с полным освещением», — сказала Беата Барда, директор дома современного искусства «Trafo».

Во многих театрах готовятся закрыть двери — насовсем. Из-за рекордной инфляции европейцы экономят каждый цент. Им теперь не до спектаклей.

«Раньше продажи дохода с продажи двух-трех билетов было достаточно, чтобы покрыть счета за коммунальные услуги. Теперь мы должны направить доход с каждого второго билета на оплату коммунальных счетов», — пожаловался финансовый директор театра комедии Золтан Мади.

Настоящий культурный закат уже начинается во Франции. Муниципалитет Страсбурга решил закрыть городские музеи: для начала на два дня в неделю. Жесткая экономия в действии.

«Я бы не сказала, что это справедливое решение. Мы очень надеемся, что дальше этих мер не пойдет», — заявила заместитель мэра Страсбурга по вопросам культуры Анна Мистлер.

Посетителей музея изящных искусств Лилля просят не снимать пальто при входе. В залах с постоянной коллекцией — холодно и сыро. И это крайне опасно для мировых шедевров — неправильные условия хранения могут нанести им непоправимый урон. Написанные маслом картины рискуют потрескаться, а деревянные статуи просто расколоться.

«При слишком высокой влажности древесина может деформироваться. Если климат слишком сухой, древесина может треснуть», — отметила куратор музея Даррен Левстек.

В британских музеях и библиотеках, наоборот, невиданный ажиотаж. Их власти буквально превратили в убежища. Туда приглашают всех, кому тяжело оплачивать отопление жилья.

«Мы помогаем людям и поддерживаем их, как только можем. У нас и ранее в некоторых библиотеках были так называемые „теплые комнаты“. Но сейчас их стало намного больше. Потребность резко возросла из-за кризиса», — рассказал исполнительный директор библиотек Суффолка Брюс Лик.

Местные читальные залы превращаются в клубы по интересам, точнее интересу — он у британцев сейчас один — не замерзнуть. Теперь хоть в очаге культуры можно погреться. С книгой и горячим чаем.