Шокировала: Вайкуле впервые появилась на сцене после слухов о рецидиве рака

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 688

Лайма Вайкуле появилась на сцене после новостей о раке и удивила фанатов странной позой

Шокировала: Вайкуле впервые появилась на сцене после слухов о рецидиве рака

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Знаменитая вокалистка не распространяется о своем здоровье.

Певица Лайма Вайкуле выступила перед зрителями после слухов о возвращении онкологии. Поклонники сильно беспокоятся за звезду, ведь много лет назад артистка боролась с раком, а теперь болезнь снова подступила. Хоть исполнительница старается скрывать свое положение, на концерте фанаты заметили, что вокалистка поет, превозмогая себя.

В личном блоге Вайкуле опубликовала видео с выступления. На нем звезда предстала перед слушателями в темном топе с длинными рукавами и симпатичными штанами с ромашками. Одновременно легкий и строгий образ исполнительницы понравился поклонникам, однако многие из них обратили внимание вовсе не на костюм, а на песню артистки.

Фанаты возмутились — почему вокалистка исполняет трек на русском языке, находясь на стороне киевского режима? Ведь только недавно Лайма Станиславовна вышла на сцену с украинским флагом в руках.

«Странно, что на русском поет», — написали комментаторы.

В том числе подписчики раскритиковали звезду за неприличную позу. На выступлении вокалистка сидела с раздвинутыми ногами. По мнению почитателей, подобное положение демонстрирует ее неуважение к слушателям.

«Всегда такая элегантная Вайкуле, к сожалению, шокировала своей позой»;

«Боже! Как можно так сидеть перед зрителями? Ноги-то можно собрать», — возмутились фолловеры.

Несмотря на недопонимания, большая часть поклонников пожелала здоровья певице. Новости о возвращении онкологии взволновали ее аудиторию. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вайкуле просила фанатов помолиться за нее.

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