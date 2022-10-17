Рэпер Элджей раскритиковал перемены во внешности экс-супруги Ивлеевой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 1 009

Ивлеева опубликовала переписку с Элджеем после косметической процедуры по изменению формы бровей

Рэпер Элджей раскритиковал перемены во внешности экс-супруги Ивлеевой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Недавно телеведущая сделала себе тонкие брови.

Рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк) не понравились перемены во внешности своей бывшей жены, телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Элджей раскритиковал изменения во внешности ИвлеевойЭлджей раскритиковал изменения во внешности Ивлеевой. Фото: Instagram* / agentgirl

Ивлеева опубликовала скриншот личных сообщений, в котором музыкант раскритиковал ее тонкие брови.

«Верните брови», — написал он в ответ на опубликованный снимок.

«Дожили», — написала телеведущая.

Ивлеева и Узенюк начали встречаться летом 2018 года. Через год они поженились, а в июле 2021 года заявили о расставании. Телеведущая признавалась, что до сих пор любит рэпера, но понимает, что их отношения похожи больше на общение брата и сестры.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ивлеева снова встретилась со своим бывшем мужем Элджеем. Пара шутливо перебрасывалась фразами, и телеведущая заверила своих подписчиков, что между ними нет никаких чувств.

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