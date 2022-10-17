Психолог объяснила, чем опасна проверка телефона и соцсетей у детей

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 27

Психолог Алексеева назвала проверку родителями телефонов детей нарушением границ

Психолог объяснила, чем опасна проверка телефона и соцсетей у детей

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Hympendahl

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По словам эксперта, любое нарушение границ может восприниматься ребенком как насилие.

Клинический психолог Екатерина Алексеева рассказала, что проверка родителями телефонов и социальных сетей детей нарушает их пространственные границы. По мнению эксперта, этого делать нельзя.

Кроме того, плохо влияет на ребенка также вход в его комнату без стука, а также слежка в ванной и в туалете. По словам специалиста, такое поведение может привести к психологическим травмам и сложностям в понимании собственных эмоций. Обычно, это ведет к непониманию своих эмоций и неумению ими управлять.

«Такие дети не умеют говорить „нет“, часто ввязываются в негативные истории, потому что, например, не смогли отказать и „пошли за компанию“, не имея никакого дурного умысла», — отметила психолог в беседе с Газетой.ру.

Любое нарушение границ воспринимается ребенком как насилие. В таком случае подросток начинает защищаться: возникает агрессия, которую он может сдерживать или выплескивать.

Алексеева посоветовала позволить своему ребенку делать ошибки. По ее мнению, важно понимать: если вы врываетесь в личное пространство ребенка, это еще больше осложнит ваши отношения. Подросток может стать более скрытным или же грубить и ссориться с родителями. Вместо контроля психолог призвала слушать своего ребенка и разговаривать с ним.

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