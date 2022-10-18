Лиз Трасс извинилась перед всеми британцами на фоне слухов об отставке

Лиз Трасс не собирается подавать в отставку, несмотря на призывы депутатов правящей Консервативной партии. Об этом премьер-министр Британии заявила в интервью телеканалу Sky News.

Трасс извинилась перед всеми британцами за то, что вела неправильную политику. При этом подчеркнула, что останется в своей должности будет работать на благо страны.

«Я осознала, что мы допустили ошибки, и прошу прощения за них. Но я эти ошибки исправила. Я назначила нового канцлера казначейства, мы восстановили экономическую стабильность и финансовую дисциплину. Я была избрана на этот пост, чтобы проводить политику в интересах страны и продолжу это делать», — сказала Трасс.

Впрочем, от желаний Лиз Трасс теперь уже мало что зависит. Ранее около сотни депутатов парламента потребовали вынести ей вотум недоверия. Как писали в британской прессе, отстранить премьера от должности могут в течение нескольких недель или даже дней. Причиной недовольства стал слишком радикальный бюджетный план Лиз Трасс сократить налоги для бедных британцев за счет значительного увеличения госдолга. Он тут же обрушил курс фунта, а пенсионная система оказалась на грани краха.

Возмущений добавило и то, что Трасс в попытке спасти свой рейтинг уволила своего канцлера казначейства за политику, которую она сама же и одобрила.