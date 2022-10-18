Копейка рубль бережет: эксперт раскрыл секрет простого накопления денег

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Экономист Косой назвал вложения в депозит верным способом накопить деньги

Копейка рубль бережет: эксперт раскрыл секрет простого накопления денег

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Только четкое понимание и приверженность поставленной цели поможет гражданину не соблазниться на лишние траты.

Для успешного накопления крупной суммы человеку стоит отложить определенную часть финансов на депозит, а далее рассчитывать на эту сумму только в необозримом будущем. Об этом заявил президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой в беседе с URA.RU.

«Надо совершенно четко себе поставить задачу, что определенная часть дохода откладывается и про эти деньги забыть. Как с подоходным налогом. Причем такие сервисы есть у банков, когда в автоматическом режиме можно себе поставить, чтобы определенная часть сбережений откидывалась на депозит», — объяснил он.

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты опроса о накоплениях россиян, согласно которому 51% жителей России не имеют сбережений. В том числе пенсионеры от 60 лет откладывают финансы больше всех — 53%, молодые люди от 25 до 34 лет — 39%, от 35 до 44 лет — 38%, и от 45 до 59 лет — 40%. Больше всего отложенных денег имеют мужчины, это 50%, а у женщин — 38%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, от каких вредных привычек следует избавиться, чтобы разбогатеть.

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