«Трассирующий» премьер: Лиз Трасс сбежала из парламента

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Лиз Трасс молча ушла с заседания парламента после назначения нового канцлера казначейства

Фото, видео: www.globallookpress.com / I-Images; 5-tv.ru

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В Палате представителей Трасс задержалась всего на полчаса. Все это время она сидела с каменным лицом.

В британском парламенте — новый скандал, связанный с Лиз Трасс. Премьер-министр покинула заседание Палаты представителей, где она должна была прокомментировать оппозиционерам смену экономического курса и увольнение своего соратника — канцлера казначейства Квази Квартенга.

Однако, выслушав назначенного на эту должность Джереми Ханта, который тут же свернул все ее реформы, Трасс просто встала и вышла. После чего в зале послышался смех и возмущенные выкрики.

В Палате представителей Трасс задержалась всего на полчаса. Все это время она сидела с каменным лицом. В итоге держать ответ перед оппозицией пришлось ее помощнице — представителю Консервативной партии Пенни Мордонт.

Она извинилась за Трасс, сообщив, что «у нее в данный момент появились дела посрочнее». В парламенте многие расценили этот жест премьера как отказ от смены прежней политики.

Ожидалось, что Трасс поддержит изменения в ее бюджетном плане, который изначально предполагал снижение налогов бедным британцам за счет увеличения госдолга. Но в итоге расшатал финансовые рынки и обрушил курс фунта. А повышение налога на прибыль предприятий — с 19 до 25% — привело к шквалу критики со стороны правительства.

По мотивам программы Лиз Трасс даже выпустили компьютерную игру, где главная героиня — глава кабмина — вынуждена собирать монетки, отбиваясь от налогоплательщиков, однопартийцев и журналистов. Отмечу, игра настолько сложная, что выиграть в ней невозможно.

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«Трассирующий» премьер: Лиз Трасс сбежала из парламента

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