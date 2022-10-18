Воевать до последнего украинца: политолог объяснил противоречивые заявления Маска

Основателя Теslа и Sрасе Х в США начали подозревать в «пророссийских» настроениях.

Противоречивые заявления американского миллиардера Илона Маска о ситуации на Украине говорят о расколе в политических и бизнес-элитах США по данному вопросу. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Алексей Мартынов.

По словам эксперта, Илон Маск — вполне «системный персонаж», выражающий позицию определенной части американского истеблишмента, которой выгодна немедленная заморозка конфликта на Украине.

«Это не означает, что там каким-то образом ослабевает русофобия или снижается градус противостояния. Просто они считают деньги, а эта горячая фаза конфликта на Украине становится слишком дорогой и с непредсказуемым финалом. Их это не устраивает, поэтому по их поручению Маск озвучивает подобные вещи», — пояснил Мартынов.

Тем временем вторая половина американской элиты бьется в русофобской истерике и призывает воевать до последнего украинца, продолжил политолог. Он уверен, что сейчас наблюдается борьба двух «вашингтонских обкомов», позицию одного из которых публично выражает Маск. Однако конечная цель и задачи у обеих противоборствующих сил едины, подчеркивает Мартынов.

«Они расходятся только в идее заморозки конфликта на энное количество времени. Одни считают, что надо замораживать немедленно, другие — что нужно сперва „положить“ всех украинцев, а потом замораживать. А то, что касается санкционной политики, русофобии, информационной войны, то, конечно, это будет продолжаться, и им этого вполне достаточно для решения собственных целей и задач», — резюмировал эксперт.

Основатель компаний Tesla и Space X за последние дни сделал ряд громких и противоречивых политических заявлений. В частности, он предложил свой вариант мирного урегулирования ситуации на Украине, при котором Крым окончательно и бесповоротно остается России.

После этого Маск заявил, что отказывается финансировать работу спутниковой сети Starlink на Украине и предложил взять это на себя Пентагону. Однако буквально на следующий день он «переобулся», сообщив, что продолжит оплачивать работу спутников для Незалежной и заявив, что это не он, а россияне пытаются «убить» интернет Starlink на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз изучает возможность взять на себя расходы по оплате спутниковой связи Starlink, которую Илон Маск предоставил Киеву.