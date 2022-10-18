Время, я тебя не боюсь: как замедлить процесс старения

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 72

Геронтолог Прщаев назвал питание и спорт главным секретом успеха в борьбе со старостью

Время, я тебя не боюсь: как замедлить процесс старения

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Barbara Boensch

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Эликсир молодости ученые пока не придумали, но есть два эффективных немедикаментозных способа.

Старость — не радость, во всех смыслах. С возрастом человек теряет не только красоту, но и здоровье, и физическую форму, а вместе с этим у многих угасает и желание жить. Но кто-то делает все, чтобы остановить время. В ход идет пластическая хирургия, молодой образ жизни, психологические тренинги. Но что на самом деле работает, какое оружие действительно мощно бьет по старости — на эти вопросы ответил геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

В интервью URA.RU он отметил, что есть два проверенных способа продлить человеку молодость — это движение и питание. Что касается первого фактора, то здесь его эффективность объясняется тем, что в организме человека в момент двигательной активности выделяется оксид азота. Это важный гормон, отвечающий за состояние сосудов.

«В организме под воздействием ряда факторов вырабатывается в эндотелии сосудов газовый гормон организма — оксид азота. Он способствует расширению сосудов, снижению артериального давления и повышению устойчивости сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам», — пояснил врач.

Ну и хорошо физическая нагрузка работает вкупе с правильным питанием. Максимальную пользу может обеспечить именно средиземноморская кухня. Она недешевая, но молодость требует жертв: хотите, чтобы годы не читались на лице — готовьте пасту с креветками, запекайте рыбу, отваривайте кальмаров. Рецептов — масса, только загляните в интернет.

«На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения в качестве одной из наиболее приемлемых моделей питания рекомендует средиземноморскую диету. Понятно, что мы живем не на Средиземном море, некоторые национальные особенности могут иметь место, послабления, но как основа такая диета рекомендуется», — подчеркнул геронтолог.

Он также отметил, что ученые усиленно трудятся над созданием лекарства против старости, существует много разработок на этот счет. Но, видимо, с немедикаментозной терапией пока ничего не сравнится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие привычки помогут стать долгожителем.

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