Показана работа артиллеристов по позициям ВСУ в зоне спецоперации
Работа, которая требует филигранной точности, должна быть выполнена крайне быстро. Бойцы справляются. И со стрельбой и с перемещением.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Бойцы ДНР сейчас освобождают село Первомайское, это в пригороде Донецка. Те самые, как их называют «легендарные» подразделения народной милиции — 11-й полк и батальон «Сомали» — штурмуют позиции ВСУ. Продвигаться вперед и не подпускать противника близко помогает наша артиллерия. Кадры с передовой — у Александра Сафиулина.
Первое, что мы слышим, оказавшись на позиции батареи — куда бежать, в случае обстрела. О безопасности здесь помнят всегда. Ответ с той стороны, как правило, не заставляет ждать.
«Через сколько прилетает? — Бывает, через три, бывает, через пять, через 15 — по-разному», — рассказывают военнослужащие.
Боец с позывным «Колесо» спокоен и уверен, распоряжается, чтобы батарея готовилась к работе. Скоро должны поступить координаты цели. К орудию подносят пороховые заряды. Цель сегодня — пехота ВСУ. Замечена группа противника, первый пошел. Так целый день отрабатывают. Поступают сигналы.
Сейчас будут менять позицию или уходить в укрытие, в зависимости от реакции с той стороны. К месту стрельбы уже выдвинулась тяжелая техника. Бойцы времени не теряют — складывают орудие.
Работа, которая требует филигранной точности, должна быть выполнена крайне быстро. Бойцы справляются. И со стрельбой и с перемещением. Говорят, иногда за день меняют несколько локаций. Так удается сохранять боеспособность подразделения, поддержки которого там, впереди, всегда ждут.
«Мы артиллерия полка, не отдельная бригада, выполняем задачи по поражению целей, мешающих выполнять задачи нашему полку. Контрбатарейная работа в едется только в той мере, если опять же только, если она накрывает нашу пехоту. Мы должны сделать так, чтобы наша пехота продвигалась вперед в первую очередь», — рассказал офицер Народной милиции ДНР Мансур.
И в последнее время 11-й полк активно идет вперед. Позади Пески отбитые совместно с батальоном «Сомали». Теперь тем же составом подразделение штурмует поселок Первомайское. И артиллерия полка принимает в этом процессе самое активное участие.
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