Манучаров о покинувшем Россию Слепакове: «Крысы бегут с корабля»

Актер и телеведущий подсчитал, сколько зарабатывал в России комик — речь о сотнях миллионов рублей.

Юморист и продюсер Семен Слепаков зарабатывал в России 120 миллионов рублей в год. Во столько оценил, по собственным расчетам, доходы комика актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. По его мнению, отъезд коллеги по шоу-бизнесу из страны на фоне сложной политической обстановки не выдерживает норм морали. За бегство Манучаров открыто упрекает Слепакова. Весьма прямолинейными эпитетами.

Ведущий еще весной, после начала спецоперации РФ на Украине, открыто заявил, что массовую миграцию звезд поддерживать не намерен. Он считает себя патриотом, а потому планирует во что бы то ни стало поддерживать родину. Манучаров также разочарован многими соратниками, которые построили карьеру в России, здесь стали богатыми и знаменитыми, а потом сменили риторику на русофобскую, перебравшись в заграничные апартаменты.

«История с Семеном Слепаковым еще одно олицетворение известного правила, что крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет. Вот только наш и не думает идти ко дну», — заявил артист.

Вячеслав Манучаров, актер, телеведущий, заслуженный артист РФ. Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

По подсчетам Манучарова, помимо 120 миллионов в год шоумен зарабатывал и сверх этого. Так, актер отметил, что на реализацию последнего проекта Слепаков получил 200 миллионов. Этой суммы оказалось мало, и он попросил еще помощи в размере 100 миллионов. Услышав «нет», якобы обиделся и собрал чемоданы.

«Если тебе так претила жизнь в России, и „не так все однозначно“, зачем брал сотни миллионов?» — вопрошает Вячеслав Манучаров.

Семен Слепаков в Израиле без дела не сидит, множит свои миллионы. Он дает концерты в разных городах страны, на которых исполняет коронные юмористические композиции под гитару. За границу продюсер вывез всю семью, включая 92-летнюю бабушку. В строчках песен называет бывших соотечественников безвольными «терпилами», из-за чего стремительно теряет поклонников на родине.

Ранее 5-tv.ru писал про главные слухи о Семене Слепакове.