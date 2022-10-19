Все средства хороши: в США придумали способ снизить цены на топливо

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Reuters: США могут ограничить экспорт топлива для снижения его стоимости

Фото, видео: www.globallookpress.com / m69; 5-tv.ru

Американское правительство уже начало задействовать стратегические резервы из-за энергокризиса, однако это все равно не помогает. В ход думают пустить более решительные методики.

Справиться с кризисом всеми способами сейчас пытаются в США. Власти хотят ограничить вывоз топлива из страны, чтобы снизить на него цены, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Кроме этого, американское правительство уже задействует стратегические резервы. Сегодня Министерство энергетики США должно выделить дополнительно 15 миллионов баррелей нефти из хранилищ.

Еще больше запаса могут высвободить этой зимой. Бензин в Штатах максимально подорожал в июне: средняя цена за галлон — это около четырех литров — превысила пять долларов. За все это время, несмотря на огромные усилия администрации Джо Байдена, стоимость топлива в Америке упала примерно на один доллар.

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