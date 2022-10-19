Гуманитарный армагеддон: зачем в США создали самый заразный и летальный штамм коронавируса

Россия и множество других стран призвали провести расследование о незаконной биологической деятельности американцев.

Россия, Китай и еще шесть стран выступили с заявлением из-за военно-биологической деятельности США на Украине. Государства призывают найти ответы на вопросы о распространении опасных заболеваний. А спрашивать есть о чем: в Бостонском университете заявили, что усовершенствовали штамм коронавируса, буквально скрестив исходный вирус и белок от «омикрона». Чем такой гибрид грозит людям, знает Кирилл Поляков.

Американские ученые страшное открытие даже не пытались сохранить в тайне. Откровенно заявили, что создали биологическое оружие массового поражения. Исследователи Бостонского университета утверждают, что они усовершенствовали штамм коронавируса. В пробирке к исходному вирусу из Уханя добавили спайковый белок от «омикрона» и добились того, что гибрид стал по-настоящему смертоносным.

«Омикрон» и так очень сильно ударил по человечеству: миллионы смертей, нескончаемые локдауны. Как ученый, я понимаю, что, скорее всего, биологи пытались воспроизвести следующий потенциальный штамм, чтобы потом найти от него противоядие. Но заявлять о том, что вы создали смертоносный вирус, как по мне, это просто опасно. Разработки нужно было уничтожить и засекретить, а не рассказывать о них публично. Теперь это может расцениваться как биологическое оружие, настоящий гуманитарный армагеддон», — сказала профессор медицины, помощник начальника отдела инфекционных заболеваний UCSF Моника Ганди.

Разговоры о биологическом оружии велись в США давно и буквально в открытую. А представители Пентагона на международном форуме безопасности даже признавались где и когда его применяли.

«С 2014 по 2016 наши разведчики внедрились в несколько исламских лабораторий в Сирии и Ираке. Они создавали биологическое оружие в подвалах и не особо надеялись на его успех. Но когда мы передали всю информацию ученым и получили усовершенствованную версию, то это изменило ход сражения для нас», — заявил глава командования специальных операций США генерал Ричард Кларк.

В итоге американские медики рассуждают по сути об убийстве миллионов людей, как о вполне обыденной вещи. Говорят, что биологическое оружие. Главное, хорошо замаскировать.

«Если создавать пандемию искусственно, то лучше использовать респираторные заболевания: грипп, парагрипп, аденовирусные и риновирусные инфекции, потому что невозможно статистически отследить кто и как заразился», — сказала профессор школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, доктор Амаш Адажа.

Ученые обсуждают и то, как заставить вирус заражать людей избирательно: то есть буквально уничтожать тех, кто не нравится американцам. Говорят, что знают способы как добиться такого эффекта.

«Чтобы заразить конкретного человека конкретной болезнью, нужно знать его ДНК. Прямо сейчас ДНК имеются в тысячах медицинских заведений и выкупить данные можно очень дешево», — заявил член палаты представителей США Джейсон Кроу.

И такую политику американцы проводят давно, причем главным полигоном для опасных экспериментов стало постсоветское пространство. Сначала в Грузии, а затем и на Украине США десятилетиями спонсировали работу сотен биолабораторий. Кстати, интересно, что практически одновременно с появлением доклада о новой разработке на базе ковида, в Европе снова началась пандемия коронавируса. Число инфицированных резко выросло в Германии, Франции и Испании.