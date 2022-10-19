ВСУ обстреливали Энергодар в течение 12 часов

Энергодар приходит в себя после одного из самых продолжительных обстрелов. ВСУ били по городу 12 часов подряд. И по городской администрации, и по жилым домам. Снова рвались HIMARS'ы и в непосредственной близости от крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции. Поврежден также мост на въезде в город. Эмиль Тимашев с подробностями.

Вот так выглядит последствие удара по мосту на въезде в Энергодар. Судя по всему, били из HIMARS'ов. Уничтожено дорожное полотно. Несколько плит разрушено, куски бетона лежат вот здесь — в канаве. Рабочие занимаются восстановлением переправы. Здесь же присутствует тяжелая техника, работы идут полным ходом. Судя по всему, националисты пытаются отрезать город.

«На данный момент выведена из строя подстанция „Луч“, в результате чего отсутствует свет в городе, а также дорога, которая ведет в город. Все люди на рабочих местах. Мы работаем», — рассказал глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

Вот так сейчас выглядит здание администрации Энергодара. Фасадная часть посечена, практически до самой крыши. Сейчас разбором занимаются рабочие. И вот здесь такая воронка. Судя по всему, был HIMARS. Входная группа здания полностью уничтожена осколками.

«Ну вот так. Как будет земля. Потом — как трахнет, гул идет, как будто трясется, гул идет. Это в полвторого было. Так я встала, не спала до утра», — рассказала местная жительница.

Мы поднимаемся на пятый этаж здания администрации Энергодара и здесь возможности пройти уже нет никакой. Как видно, всю лестницу забило бетоном. Кусками мебели. Вон там такой же кусок лестничного пролета. Здесь же под ногами валяются вот такие небольшие фрагменты от снаряда. И надо сказать, что вот здесь, напротив, в какой непосредственной близости находятся жилые дома.

Критические разрушения. Лестничные полностью снесены, начиная с шестого по девятый этаж. До крыши. — Крыша? — Крыши нет. Звезды.

Лестничный пролет на седьмом этаже выглядит вот так. Дальше, восьмой-девятый, а там дальше — крыша. Всех этих пролетов нет. Взрывом уничтожило все.

А вот так выглядит крыша администрации Энергодара, куда пришелся удар. Как видно, цел остался только металлический каркас, все остальное в руинах. Вот. Одни кирпичи, какие-металлические балки. Рабочие занимаются разбором завалов. Можно рассмотреть лестницу. Вот она — все разрушения. И, кстати, несмотря на страшный по силе удар, который просто разрушил кровлю, вот здесь, если видно, российский флаг уцелел. Даже не порвался.

Трудно представить, что могло бы быть, если бы снарядов было больше и стреляли не только по администрации города. Здесь повсюду дома, такая плотная застройка и залпом могло повредить, наверное, полквартала, не меньше.