Посторонним В.: британец устроил лжепосольство Молдовы в своем лондонском доме

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Житель Лондона отметил свой дом как посольство Молдовы и к нему пришли дипломаты

Фото, видео: 5-tv.ru

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Попытка объяснить, что это всего лишь шутка, провалилась: визитеры верили не хозяину дома, а табличке на стене.

Пранк, который зашел слишком далеко. 24-летний холостяк из Лондона отметил на онлайн-картах свой дом как представительство Молдовы и уже на следующее утро проснулся от настойчивого стука в дверь.

Открыв дверь, парень увидел очередь из дипломатов и жителей республики. Попытка объяснить, что это всего лишь шутка, провалилась: визитеры верили не хозяину дома, а табличке на стене. В конце концов парню пришлось принести официальные извинения, а также убрать отметку со стены дома и с карты Google Maps.

 

 

 

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