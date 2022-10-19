Посторонним В.: британец устроил лжепосольство Молдовы в своем лондонском доме
Житель Лондона отметил свой дом как посольство Молдовы и к нему пришли дипломаты
Фото, видео: 5-tv.ru
Попытка объяснить, что это всего лишь шутка, провалилась: визитеры верили не хозяину дома, а табличке на стене.
Пранк, который зашел слишком далеко. 24-летний холостяк из Лондона отметил на онлайн-картах свой дом как представительство Молдовы и уже на следующее утро проснулся от настойчивого стука в дверь.
Открыв дверь, парень увидел очередь из дипломатов и жителей республики. Попытка объяснить, что это всего лишь шутка, провалилась: визитеры верили не хозяину дома, а табличке на стене. В конце концов парню пришлось принести официальные извинения, а также убрать отметку со стены дома и с карты Google Maps.
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