Боевая работа снайперов и танковая стрельба на Сахалине: лучшее видео за день
Минобороны РФ продемонстрировало боевую стрельбу снайперов в зоне СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие отрабатывают навыки вождения тяжелой техники в составе взвода и прицельной стрельбы из новейших танков.
Мероприятия по мобилизации завершены во многих регионах РФ. Основная задача на сегодня — качественно и эффективно подготовить бойцов перед отправкой в зону проведения специальной военной операции России на Украине (СВО). 5-tv.ru выбрал самые яркие видео сегодняшнего дня.
Отработка боевых навыков требует постоянной практики. Военнослужащие учатся стрелять из укрытий, с высоты, из положения лежа, в упоре с колена, а также вести прицельный снайперский огонь в связке с напарником — корректировщиком и наводчиком на цель. Все эти навыки необходимо для эффективного ведения боевых действий в зоне СВО.
Особые умения требуются не только в пехотном бою — оттачивать навыки вождения в составе взвода на БМП-2 «Амурка» необходимо для быстрого перемещения бойцов на поле боя и взаимодействия с подразделениями союзных сил и различных родов войск.
Ну а особого умения от мобилизованных требует самый сложный навык — стрельба из танка не только в движении, но и по движущимся целям. Этому бойцов учат на Сахалине на боевых машинах Т-80.
Ранее 5-tv.ru публиковало кадры уничтожения ВСУ из ракетных установок ВС РФ.
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