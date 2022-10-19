Анна Чиповская рассказала, как испугалась сильной потери веса в 24 года

По словам артистки, в детстве она была несуразной.

Актриса Анна Чиповская призналась, что в школе ее не считали красавицей. Более того, такого же мнения о своей внешности была и сама будущая звезда. Об этом она рассказала «Газете.ру».

Артистка поделилась, что в детстве была несуразной: «все было разного размера» и выделялись большие зубы. Также Чиповская считала, что у нее маленькая грудь, и разуверить в этом даже не смогла ее мама.

По ее словам, примерно в 16 лет ее внешность начала меняться, а к 24 годам ее фигура окончательно сформировалась. Тогда знаменитость сильно похудела и стала весить 45 килограммов.

«Я сильно похудела. Настолько сильно, что даже испугалась. И если бы я не знала, как хорошо я ем, могла бы подумать, что это анорексия», — сказала актриса.

Она отметила, что потом она вошла «в свою форму», в которой ей очень комфортно.

Анна Чиповская — российская актриса. В 2009 году она окончила Школу-студию МХАТ и принята в труппа «Театра Олега Табакова», В кино Чиповская снимается с 2004 года. Она играла в нескольких частях «Елок», сериалах «Оттепель» и «Побег».

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