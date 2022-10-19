В России могут закрыть заводы Volvo и Hyundai

Volvo планирует продать российский бизнес. Производство было остановлено еще в конце февраля, а теперь бренд решился на сокращение штата и завел речь о крупной сделке. Концерну принадлежат заводы по сварке и окраске кабин, завод по сборке грузовиков в Калуге, а также четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах.

О продаже российского автопроизводства заговорили и в Сеуле. Южнокорейские СМИ анонсировали закрытие петербургского завода «Хендэ». К чему готовятся его сотрудники и на чем будем ездить узнал Максим Облендер.

На петербургском заводе «Хендэ» сотрудники теперь только и говорят о якобы надвигающемся закрытии предприятия, хотя руководство в планы компании их пока не посвящало.

«У нас, как обычно, все тихо, все в самый последний момент. Никаких намеков нет», — рассказал один из работников завода.

Информация о том, что завод может полностью свернуть производство, появилась в южнокорейских СМИ. Руководству автомобильного концерна якобы представили доклад с анализом работы российского предприятия и дали прогнозы на будущее. Один из вариантов — как раз продажа площадок. Заводы, согласно докладу в Петербурге и Калининграде, с весны простаивают, а в августе и сентябре нет ни одного проданного авто из тех, что были собраны на этих предприятиях.

«Это началось вскоре после обострения международной ситуации и начала ухода зарубежных брендов с нашего рынка. То есть, уже около полугода мы наблюдаем не только простой этого завода, но и других крупнейших заводов и в Ленинградской области, и в Калужской области», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С петербургского предприятия, по слухам, даже вывезли оставшиеся автомобили. Простой завода, говорят его сотрудники, продолжается с весны и связан с проблемами в международных расчетах, которые возникли после введения санкций против России, и нехваткой запчастей, прежде всего электроники.

«С этими чипами. Когда началось. Головняк. Там даже чипы, банально, — они в шинах. Из-за этого все стоит», — пояснил другой сотрудник.

Когда комплектующие появляются, конвейер ненадолго запускают, а рабочих вызывают на несколько дней. Большинство из них сейчас находятся дома, получают две трети зарплаты. В Петербурге вообще один из самых крупных автозаводов в России — ему 12 лет, ежегодно с конвейера сходили более 220 тысяч машин. 2600 сотрудников и хотели расширяться — год назад запустили собственное производство двигателей, а это еще 500 рабочих мест. Если «Хендэ» закроется — от этого пострадает вся цепочка поставщиков.

Но прежде всего пострадают российские водители, у которых южнокорейские автомобили пользуются огромным спросом. Посмотрите на любую парковку — раз, два, три четыре, пять. Корейские машины в такси, в каршеринге. Да, они удобные, сравнительно недорогие. Для корейцев — наш рынок вообще один из приоритетных. Потому машины будут появляться, их, если не будут производить тут — будут завозить. Через неофициальные конторы или физлицами. Чем сложнее цепочка импорта — тем выше цена.

«На сегодняшний день на пару корейских концернов это „Хендэ“ и „Киа“ занимают 25% рынка — это было на прошлый год. Объем в 250 тысяч проданных автомобилей по году, он требует колоссальных инвестиций с точки зрения логистики, затрат, поддержания склада запчастей, гарантийного обслуживания», — отметил президент группы компаний по продаже автомобилей Владимир Попов.

С учетом текущего курса рубля, иностранным концернам выгоднее ввозить машины, чем производить их здесь. А производство можно продать азиатским соседям. Так, в Петербурге уже перестраивается бывший завод «Ниссан». Здесь будут выпускать китайские автомобили.









