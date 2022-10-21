Собчак ответила Моргенштерну* на его оскорбления: «Приходи, как будешь готов»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

Ксения Собчак ответила Моргенштерну* на оскорбление и предложила повторить интервью

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Telegram / Кровавая барыня

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Рэпер обвинил Собчак в том, что он не может вернуться на родину. Продолжится ли их диалог?

Рэпер Моргенштерн* оскорбил телеведущую Ксению Собчак, обвинив ее во всех своих проблемах. По словам музыканта, именно из-за Собчак он не может вернуться в Россию, поскольку его беды начались после того, как он дал ей интервью и раскритиковал День Победы.  Алишеру не понравилось, что за журналисткой стоит целая команда, а квалифицированный психолог диктует ей колкие вопросы в наушник, выводя собеседника на провокационные темы.

Ксения решила ответить на пассаж рэпера. Скандальная телеведущая начала с того, что «мразь мрази глаз не выклюнет».

«Готова повторить с тобой еще раз и без команды, и без страшных людей, которые что-то мне шепчут, и вообще без съемочного процесса. Запишем на айфоничик, хочешь? Мась, не думаю, что результат будет другой, как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает. Но! Я верю в тебя, ты хороший танцор, так что всегда тебя жду в свои мохнатые лапки, приходи, как будешь готов», — заявила Собчак.

Отметим, что Собчак была ведущей на свадьбе Алишера и зажигала вместе с другими гостями. Тогда разногласий между знаменитостями не наблюдалось. 

Ранее 5-tv.ru писал, что у Моргенштерна начались проблемы после того, как в интервью он усомнился в необходимости отмечать День Победы.

* — признан иноагентом в России.

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