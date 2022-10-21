Джо Байден вновь поздоровался с невидимкой и не нашел выход со сцены

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Президент США Байден не сумел найти выход со сцены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas; 5-tv.ru

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Пожалуй, американский президент остается лидером среди политиков, попадающих в неудобные ситуации.

Кто знает, может быть Джо Байден тоже хотел бы уйти со своего поста, но просто не может найти выход. Американский лидер снова заблудился на ровном месте.

На этот раз после выступления в Питтсбурге. Он поздравил горожан с открытием нового моста, потом резко развернулся, начал разговаривать с пустотой, сделал еще один оборот и только после этого понял, куда ему идти.

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