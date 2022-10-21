Дети погибли при ударе ВСУ из HIMARS по переправе в Херсоне

Украинские боевики выпустили 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. В результате атаки погибли три человека, среди которых есть дети. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Дипломат уточнил в своем Telegram-канале, что тяжелые ранения получили десять человек. Сгорели 12 гражданских автомобилей.

Стали известны подробности мощного удара из HIMARS по гражданской переправе в Херсоне

Информацию о числе погибших и пострадавших подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, удар по переправе был нанесен «управляемыми американскими ракетами HIMARS».

В экстренных службах уточнили, что в общей сложности ВСУ нанесли 12 ракетных ударов. 11 ракет были сбиты системами ПВО. Одна упала в районе Антоновского моста. Именно там расположена гражданская переправа, подвергшаяся атаке националистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Херсона массово переезжают на левый берег Днепра из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков ВСУ. Люди боятся за своих детей. Меньше чем за неделю власти планируют перевести в безопасное место около 250 тысяч человек.