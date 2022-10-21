В Госдуме предложили платить алименты для детей мобилизованных из бюджета

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Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время. Помимо освобождения мобилизованных от обязательных выплат, их женам хотят установить рабочую неделю в 35 часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

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Алименты мобилизованных хотят выплачивать из бюджета — такую инициативу предложили в Госдуме. Как выяснили «Известия», такой законопроект внесут на рассмотрение уже в ближайшее время.

Однако часть экспертов скептически отнеслась к данной инициативе. Они считают, что зарплаты мобилизованных — около 200 тысяч рублей — вполне хватит на выплаты по алиментам.

В законопроекте также предусмотрены и выплаты специальных детских пособий в случае гибели или утраты трудоспособности участника СВО. Сейчас ребенок имеет только право на получение пенсии по потери кормильца.

Еще за счет казны депутаты предлагают гасить все задолженности по алиментам в случае гибели военнослужащего. А также установить женам мобилизованных — у кого есть дети — рабочую неделю в 35 часов.

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