«Столько же лет»: Юлия Высоцкая показала молодую маму

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 894

Телеведущая Юлия Высоцкая показала архивное фото мамы в молодости

«Столько же лет»: Юлия Высоцкая показала молодую маму

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Поклонники предположили, что снимок был сделан для школьного альбома. Нельзя не отметить, как знаменитая телеведущая похожа на мать.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала редкие кадры своей мамы в честь дня рождения родительницы. Артистка не раскрыла настоящий возраст Светланы, но трогательно поздравила ее в личном блоге, прикрепив фото из прошлого.

«Сегодня такой прекрасный день! Пожалуйста, будь счастлива и здорова. С твоим чувством юмора и оптимизмом точно еще столько же лет впереди», — написала она.

Черно-белая фотография, по предположению поклонников, когда-то была сделана для школьного альбома. Подписчики звезды заявили об исключительной красоте Светланы в молодые годы и отметили, что артистка очень похожа на маму.

Юлия Высоцкая показала архивное фото мамы СветланыЮлия Высоцкая показала архивное фото мамы Светланы. Фото: Instagram * / juliavysotskayaofficial

Известно, что мать звездной дочери осталась жить в родном Новочеркасске, в отличие от Высоцкой, которая предпочла столицу. Несмотря на приличное расстояние, Светлана часто навещает Юлию. Она подружилась со своим 85-летним зятем режиссером Андреем Кончаловским, который старше ее на 15 лет.

«За годы Андрей Сергеевич и Юля стали только счастливее. Я молюсь за их семью», — приводит слова мамы актрисы издание 7Дней.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал секрет вечной молодости Юлии Высоцкой.

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