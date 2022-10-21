Власти Киева отключают уличное освещение и светофоры

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Сейчас большая часть города обесточена, а предпринимателям запретили использовать световую рекламу.

А теперь кадры из Киева, со вчерашнего дня в городе блэкаут. Жители запасаются аккумуляторными светильниками, фонариками, керосиновыми лампами и свечами. Самые прозорливые, по словам жителей украинской столицы, и вовсе закупают печки-буржуйки, опасаясь, что зимой не будет отопления.

Сейчас большая часть города обесточена, а предпринимателям запретили использовать световую рекламу. Не работают уличное освещение и светофоры.

Отключение электроэнергии касается не только Киева, такая ситуация наблюдается по всей стране. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на Украине оказались разрушены 30% объектов энергетической инфраструктуры. И буквально несколько минут назад власти Харьковской области сообщили о серии взрывов в столице региона. Сейчас там не умолкают сирены воздушной тревоги.

Перед вами правый берег Киева. В городе отключили даже светофоры — все, чтобы не тратить электричество.
А в Тернополе и Полтаве полицейские будут отлавливать нарушителей экономии света. Всех предпринимателей в этих регионах попросили ограничить использование такого дефицитного ресурса.

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