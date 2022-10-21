Переселенцев из Херсона начали размещать в Анапе

Как раз после таких событий становится понятно, почему из Херсона вывозят мирное население. Как можно больше семей, особенно, где есть дети, стараются спасти от постоянных обстрелов ВСУ.

Тысячи людей уже в безопасности. На юге России их расселяют в санаториях, в пансионатах. Которые, как правило, пустуют в межсезонье, и в которых есть комфортные условия. Не только крыша над головой, но и своя кухня, и даже игровые площадки. Вероника Котькова увидела первые эмоции людей на новом месте.

Краснодарский край продолжает встречать поезда с прибывшими жителями Херсонской и Запорожской областей. Сегодня утром на железнодорожный вокзал Анапы пришел 11-й поезд с переселенцами. Сейчас больше полутысячи человек организованными группами отправляются в пункты временного размещения.

Пассажиров из вагонов выгружают поочередно, чтобы люди не стояли на холоде. В каждый заходят спасатели и волонтеры, помогая прибывшим перенести тяжелые сумки в автобусы. Кто-то едет целыми семьями, спасая даже домашних питомцев, а у некоторых ситуация другая. Родителей привезли в Краснодарский край, а дети сейчас в оздоровительных лагерях Крыма.

«Сначала на пароме. Потом в автобус нас посадили. Провезли до границы, все проверили и все. Ребенок в Евпатории остался в лагере. Мы хотели его забрать. Но не получилось. Ну, будем здесь. А он там. Если бы ребенка забрали с собой, было бы замечательно. А он остался в Крыму. А мы здесь. Материнское сердце — не камень», — рассказала жительница Херсона Оксана Новикова.

Колонны автобусов отправляются от железнодорожной станции в пункты размещения. Везде работают психологи, медработники, сотрудники МЧС и полиции.

«Сотрудниками МЧС, волонтерами организована встреча. Помогают перенести багаж. Перемещают маломобильных граждан. Организована психологическая помощь, работают психологи МЧС и психологи волонтеры. Во всех местах размещения дежурят медики, сотрудники полиции. Всем оказывается медицинская помощь при необходимости», — сказал начальник 11-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Один.

Людей расселяют в пансионатах и санаториях. Всего на сегодняшний день прибыли больше четырех с половиной тысяч переселенцев.

Это один из пунктов размещения, большая закрытая территория, столовая, игровые площадки для детей, информационные центры. Здесь уже проживают полторы тысячи человек. Гостей встречают радушно, отвечают на вопросы, помогают с размещением.

Особое внимание пожилым людям и гостям с ограниченными физическими возможностями. За ними здесь закреплены Волонтеры.

Помогают здесь и решить вопросы с документами, и найти работу, и устроить детей в школы или детские сады.



