Мошенники похищали деньги петербуржцев, обещая с иномарки из США со скидкой

Купил машину на аукционе в США, а она не приехала. Такие истории в Петербурге автолюбители сейчас рассказывают словно под копирку. Некая фирма завлекала красочной рекламой, обещая премиум-авто из-за границы по доступной цене. А после сделки представители компании просто переставали выходить на связь. Максим Облендер поговорил с теми, кто в поисках автомобиля получше и подешевле остался и без колес, и без денег на них.

«Я хотел взять такую, приблизительно, просто цвет другой», — рассказал один из пострадавших Дмитрий Лебедев.

Отличная японская машина, цена на 30% ниже рынка, пригонят из Америки. Именно это обещал покупателю по телефону менеджер. Компанию «Логистик транс» с яркими роликами Дмитрий нашел в интернете.

«Подписался на канал, на канале все замечательно, радостные отзывы и клиенты», — сказал Дмитрий.

Сопровождение сделки стоило 50 тысяч, деньги переводил на карту бухгалтеру. Оплату за авто надо было перечислять уже в Штаты. Долго, сложно, санкции, когда не получилось ни с первого, ни со второго раза Дмитрию предложили — ладно, переводи снова бухгалтеру, мы уж сами дальше. Потом, как полагается, был онлайн-аукцион. С каждым шагом торгов его «ласточка» была все ближе.

«Посмотрел, да, все продано и оплачено. Звоню, говорю Игорю, где фотографии, которые бы я хотел увидеть при погрузке. Он сказал, была испанская компания, у которой оставалось четыре контейнера, срочно сгрузили к ним, потому что по логистике дешевле», — пояснил Дмитрий.

Но машина все не шла и не шла, Игорь и его коллеги просто перестали брать трубку. Дмитрий решил звонить в США.

«Я понял, что машина была выкуплена, но куда она уехала — никто не знает. На какую фамилию»», — сказал потерпевший.

Позже обманутый покупатель узнал, что не одинок. Алексей точно так же перевел три миллиона, точно так же беседовал с Игорем.

«Да, хорошо, Алексей, где-то пару дней и кораблик уже будет заплывать, скоро уже будем выгружаться и будем таможить, доводить дело до конца», — сказал ему предполагаемый мошенник.

Сначала Алексей пытался отыскать бухгалтера — оказалось, что карта физлица из Магадана. А потом по реквизитам из своего договора приехал на этот адрес в Петербурге.

В этом бизнес центре в Петербурге действительно числится компания, названием похожая на «Логистик Транс», вот только называется она наоборот «Транс Логистик» и ее данные использовали в своих документах для отвода глаз. Но, как мы помним, обманутые покупатели переводили деньги не на счет компании, а просто на карту физического лица, якобы бухгалтера.

Алексей нашел бывшего директора «Транс логистик» — тот прямо сказал, что им уже много кто звонил, но ничего общего, кроме похожего названия, их контора с «аукционщиками» не имеет.

ИНН, ЕГРЮ, ЕГРН, взяты из открытых источников эти данные, данные там указаны директора и учредителя, они открытые. А реквизиты подставлены частные. Ваш товарищ куда отправлял, вы посмотрите, кто у него получатель платежа.

Пострадавшие готовят заявление в полицию. Но в таких ситуациях это не всегда эффективно, подчеркивают юристы.

«Они же предусматривают подобные последствия и часто скрываются с деньгами, так что найти их уже проблематично. Подобные ситуации они квалифицируются порой как гражданско-правовые отношения со стороны правоохранительных органов, следует отказ в возбуждении уголовного дела и человеку предлагают обращаться в суд», — рассказал председатель правления московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Эксперты советуют вообще не связываться с аукционами. Даже если много хороших отзывов. Не исключено, что именно на твоей машине они и закончатся.

«Если цены ниже по сравнению с другими, то не стоит с этой компанией работать, это 100% обман. Второй момент,

нужно изучать компанию, Это должно быть юридическое лицо. ООО, АО. И второй момент, когда заключаете договор, никаких банковских карт чтобы не было», — сказал автоэксперт Дмитрий Гуц.

Следов же «Логистик транса» в Петербурге уже не отыскать. Но дело их живет. Тем же, кому не хочется ехать в Минск, но уж очень сильно хочется расстаться с деньгами, по-прежнему обещают помочь с этим онлайн.