Лейбористы или консерваторы? — У кого больше шансов возглавить Британию

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 32

Политолог Мартынов оценил шансы кандидата от Лейбористской партии стать новым премьером Великобритании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gela Frantisek; Ruptly; Telegram / Алексей Мартынов; 5-tv.ru

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После того, как Лиз Трасс снова не оправдала ожидание страны, войдет ли страна в ту же воду?

Великобритания ждет нового премьер-министра, который выведет страну из экономического кризиса. Видимо, за полтора месяца правления Лиз Трасс парламентарии поняли, что надежд на нее нет, с задачей она не справится и стали публично требовать ее ухода. Все произошло еще более стремительно, чем с предыдущим коллегой политика Борисом Джонсоном.

А у него в свою очередь снова появились шансы реабилитироваться. Правда, их не так много, полагают эксперты. На вопросы, кто может стать следующим, когда и как пройдут выборы, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил политолог Алексей Мартынов.

Первое, в чем уверен эксперт, что нового лидера страны выберут не путем праймериз. Ситуация настолько критичная, что Британия, скорее всего, обойдется досрочными парламентскими выборами.

«Я вообще сильно сомневаюсь, что дело пойдет в третий раз партийными праймериз. В том смысле, что это, конечно, превращается уже в цирк. <> Это, скорее, такая экстренная мера, исключительная, а не штатная ситуация, понимаете? Я предполагаю, что дело вполне может закончиться досрочными парламентскими выборами», — предположил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас, на фоне разгоняющегося политического кризиса, общество накалено и больше не доверяет консерваторам.

«Когда это происходит уже раз, два, три? и за очень короткое время, явно говорит о кризисе в самой партии. О том, что консерваторы не соответствуют статусу парламентского большинства. И все это нервирует общество, особенно на фоне разгоняющегося экономического политического кризиса, — добавил собеседник.

Теперь все шансы возглавить правительство есть у представителя Лейбористской партии, отмечает Мартынов. Хотя большинство в кабмине вряд ли составит эта политическая сила. Скорее всего, соотношение консерваторов и лейбористов будет пропорциональным.

«Я, например, не думаю, что лейбористы эти выборы выиграют. Я предполагаю, что это будет такая середина, наполовину, и в итоге будет коалиционное правительство. Ну, скорее всего, премьер-министр будет из лейбористов, а там часть министров будет из консерваторов. Такие тоже случаи бывали. В этом ничего такого исключительного нет», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сменить Лиз Трасс могут три человека.

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