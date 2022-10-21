Группа «Земляне» выступила с патриотическим концертом в Севастополе
Первые концерты прошли в четверг, 20 октября, для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.
Фото, видео: 5-tv.ru
Многие российские звезды поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России на Украине, и часто ездят в Крым и на Донбасс. Не стала ждать и легендарная группа «Земляне», отправившаяся с патриотическим концертом в Севастополь.
«Многие артисты боятся ехать в эти края, но мы не в первый раз и не боимся, поэтому с радостью стали частью Агитбригады „Русского Радио“. Наша миссия сегодня — подарить положительные эмоции, пожелать нашим воинам скорейшего выздоровления и победы», — сказал солист группы «Земляне» Андрей Храмов.
Первые концерты прошли в четверг, 20 октября, для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.
«Военные в Севастополе прекрасно нас встретили, вместе с нами пели, фотографировались, автографы брали. Нам очень приятно было выступать сегодня. Мы надеемся, что нам удалось поддержать ребят, внести свой вклад в общее дело», — добавил Роман Архипов.
В пятницу, 21 октября, артисты артисты отправятся в Феодосийский военный санаторий, где также сыграют концерт в поддержку военных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как основатель группы "Земляне" прокомментировал отъезд музыкантов группы Little Big из России.
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